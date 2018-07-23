Türkmen bebeğe “biyonik” kulak

DOĞUŞTAN
işitme engelli olan ve Türkmenistan'da yaşayan 25 yaşındaki Angelina Bichevaya'ya Ekol Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Adnan Ünal ve ekibi tarafından Koklear İmplant (Biyonik Kulak
) Cerrahisi uygulandı. 1 ay sonra sistemin dış parçasının takılmasıyla birlikte 2,5 yaşındaki Angelina Bichevaya duymaya ve konuşmaya başlayacak. Operasyon hakkında bilgi veren Ekol Hastanesi KBB Kliniği'nden Prof. Dr. Adnan Ünal, "Hastamız 2,5 yaşında bir çocuk. Doğuştan işitme engelli. Duyamadığı için konuşamıyor. Türkmenistan'da yaşayan aile daha önce gittiği doktorlar tarafından implant uygulanması önerisiyle bize başvurdu. Çocuğun duymadığını ve konuşamadığını söylediler. 3 ay önce hastanemizde gerekli tetkikleri yaptık. Ameliyat için hastanemize geldiler ve başarılı geçen bir operasyonla cerrahinin ilk aşamasını tamamladık ve implantı monte ettik. Şu anda hastamızın genel durumu iyi" dedi.