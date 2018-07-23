Yatlara ‘mavi’ davet

TÜRKIYE
Eğitim ve Çevre Vakfı (TÜRÇEV) sadece 10 yatın mavi bayraklı olduğu Türkiye'de bu sayının artırılması için yat sahiplerine mavi bayrak başvurusunda bulunmasını bekliyor. TÜRÇEV İzmir
ve Kuzey İlleri Şubesi Koordinatörü Doğan Karataş, yatlara mavi bayrak verildiğinin pek fazla bilinmediğini, bu yüzden talebin az olduğunu aktardı. Vakıf olarak yat sahiplerine mavi bayrak almalarının önemini anlattıklarını ifade eden Karataş, şöyle devam etti: "Mükemmel çevreci koşullara sahip bir yatı olan kişiye çağrı yapsak da bize başvurmadığı sürece mavi bayrak alma şansı olmuyor. Türkiye'de mavi bayrağı almayı hak etmiş birçok yat var ama bunların bilgisine şu an için sahip değiliz. Eğer bunlar kendilerini denetime açarlarsa hem mavi bayraklarını alırlar hem de bunu sürdürülebilirlik çerçevesinde sürekli hale sokabiliriz." Karataş, Türkiye'nin 459 mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada en fazla mavi bayrağa sahip 3'üncü ülke olmasına rağmen sadece 22 marina ve 10 yatta mavi bayrağın dalgalandığına işaret ederek yat sahiplerinin başvuruda bulanması gerektiğini söyledi.