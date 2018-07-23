Zehirlenmelerin üzerine gidilecek

AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Aliağa ilçesinde işçilerin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili kentte inceleme yapıp bilgi aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da eşlik ettiği Dağ, 122 işçinin halen hastanede bulunduğunu, sorumlular kim olursa olsun olayın üstüne gideceklerini söyledi. Resmi kaynaklardan alınan son bilgileri paylaşan Dağ, "Şu ana kadar hastanelerimize toplamda 3 bin 300 başvuru yapılmış durumda. Ama bunun içinde mükerrer başvurular da var. Şu anda toplam 122 kardeşimiz tedavi altındadır. Bunların 8'i Aliağa Devlet Hastanesi'nde, 2'si Bergama Devlet Hastanesi'nde, 40'ı Türkan Özilhan Trafik Hastanesi'nde, bir o kadar da Çiğli Devlet Hastanesi'nde bulunmaktadır. Tahkikak devam ediyor. Bölge vekilleri olarak bizler bu işin takipçisi olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.