Çeşme, havalimanı ile sınıf atlayacak

ÇEŞME
Otelciler Ve Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, ihalesi yapılan Alaçatı Havalimanı'nın bölgeye sınıf atlatacağını söyledi. Markalaşmanın da artık havalimanı ile birlikte başlaması gerektiğini belirten Buğday, "Dünyanın önde gelen turizm bölgeleri fuarlara katılımları ile markalaşıyor. Bizim de yapmamız gereken bu aslında. Bugün nasıl Antalya
, İstanbul gibi şehirlerimiz Dünya'da birer marka şehir oldular ise aynı şekilde Çeşme'de marka olma potansiyelini ve çeşitliliğini barındıran renkli ve çok özel bölgelerimizden" diye söyledi. GELIŞLER KOLAYLAŞACAK
Alaçatı'ya yapılacak olan havalimanı ile birlikte hükümetin de desteklerini aldıklarını belirten 2023'te turizmin farklı yerlerde olacağına inandığını ve Çeşme için tam zamanı diyen Kesikçiler, "Fuarlara sürekli katılım ve sürekli tanıtım şart, muhakkak 2-3 yıl içinde bilinirlilik ve talep. Uluslararası uçuş bağlantıları da misafirin Çeşme hattına gelişini kolaylaştıracak. Bu havalimanı bölgemize çok önemli isimlerin, dünyanın pek çok zengin bölgesinde tatil yapan münferit belli zümrenin kolay ulaşım yolu ile Çeşme'ye gelmesini sağlayacak" dedi.