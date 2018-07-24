Denizli’de Barış Manço rüzgarı

DENIZLI
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Konserleri programında solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu, unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Müzik sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar hep bir ağızdan Barış Manço şarkılarını söylerken, usta sanatçı birbirinden güzel eserleriyle bir kez daha anıldı.