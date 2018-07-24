Dilekçeyle ad ve soyad değişti

BUGÜN NELER OLDU

Tire İlçesi'nde, Kaymakam Hasan Tanrıseven başkanlığındaki İlçe İdare Kurulu, yaptığı toplantıda, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen geçici 8. madde gereği, yazım ve imla hatasından kaynaklanan ayrıca anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın İlçe İdare Kurulu'nun vereceği kararla, bir defaya mahsus değiştirilmesi hükmü uygulandı. Bu kişilerden biri olan ve Tire Kaymakamlık makamına dilekçeyle başvurarak 'Yonis' olan adını 'Yunus' olarak değiştirilmesi talebinde bulunan kişinin talebi yerine getirildi. Toplantıda, ilgili kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların imla hatası olan ya da alay konusu olabilen çeşitli talepleri de karara bağlandı.