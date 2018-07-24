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Hastalara nefes aldıran merkez

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Hastalara nefes aldıran merkez
BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarının düzelmesini sağlayarak iyileştirmeyi hedefliyor. Evlerinden alınan hastalara doğru nefes alıp verme, solunumu düzgün kullanma, kas kuvvetlendirme, ciğer kapasitelerini arttırmaya yönelik egzersizler uygulanıyor. Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Adil Ozan Gökuç, "Bu merkezimizi ileri derece Koah hastası olan evinden çıkamayan, günlük işlerini yerine getiremeyen insanların kapasitesini arttırabilmek için açtık" dedi.
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Hastalara nefes aldıran merkez
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