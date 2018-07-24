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İZTO’dan Çin ile ortak film festivali

Giriş Tarihi: 24.7.2018
İZTO’dan Çin ile ortak film festivali
İZMİR Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret eden Shenzhen Media Grubu, Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı ile protokol imzaladı. Çin'in en büyük medya gruplarından olan Shenzhen Medya Grubu'nu İZTO'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri, "Çin'de bu yıl 'Türkiye Turizm Yılı' olarak belirlendi. Odamız, Çin'de halen bir dijital kampanya yürütmekte. Çin ile ortak özelliklerimizden biri de film festivalleri. Aramızdaki verimli iş birliklerinin İzmir'de çekilecek Çin filmleriyle daha da gelişeceğine inanıyorum. Bugün burada imzalanan protokolle Çin'de 9. kez düzenlenecek olan Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali'nin konuğu İzmir Film Festivali olarak belirlendi. Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali ve İzmir Kısa Film Festivali aracılığıyla Çin ile İzmir arasında ortaklık kurulacak. Her yıl ortak film haftası etkinliği düzenleynecek" dedi. Çin Uluslararası Yeni Medya Kısa Film Festivali Direktörü Jane Sun ise, "İlişkileri film festivalleri ile güçlendireceğiz" dedi.
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İZTO’dan Çin ile ortak film festivali
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