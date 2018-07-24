Kaçak katı yıkmadan işletme ruhsatı verdi Seferihisar Belediyesi, yıkım kararı verdiği kaçak kata ait binaya işletme ruhsatı da verdi. Binanın balık restoranına çevrilmesi ve platform yapılması bölge sakinlerinin tepkisini çekti





VATANDAŞ MAĞDUR

61 yaşındaki Muzaffer Ulusoy, "29 Ocak 2018'de bu bina satıldı. Alan kişi binayı içeriden yıkıp yeniledi. 2.5 katlı bina kaçak olarak 3 kata çıkartıldı. Daha sonra kaçak binaya Seferihisar Belediyesi'nden işletme ruhsatı alıp konutu işyerine çevirdiler. Şu anda restoranı işletiyorlar. Halk burada perişan. Bu binanın işletme ruhsatının iptal edilmesini istiyorum. Şikayet etmediğim bir yer kalmadı. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini ve bu kanunsuzluğa dur demesini bekliyorum. 30 yıldır burada oturuyorum. Benim gibi yakın çevrede oturan 150 kişi mağdur oldu. Gece 02.00'ye kadar müzik yayını oluyor. Sesten gürültüden uyuyamıyoruz. Çoluk çocuk bahçemizde oturamıyoruz" dedi.



SOYER: AYKIRILIK YOK

Konu ile ilgili konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir yere işletme ruhsatı verilmesi ayrı bir şey, imar olmaması ayrı bir şey. İmara aykırılık olabilir. Burası ile ilgili yıkım kararı alındı. Biz de durumu savcılığa bildirdik" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin yıkım kararı verdiği kaçak binaya işletme ruhsatı da vermesi şaşkınlık yarattı. Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan ve imar barışı kapsamına girmeyen üç katlı kaçak binanın balık restoranına çevrilmesi ve sahile platform yapılması tepki çekti. Kaçak yapının bitişiğindeki binanın sahibi Muzaffer Ulusoy, konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Seferihisar ilçesi bengiler Mahallesi 6274 sokak numara 17'deki Latif Ünal'a ait iki katlı dubleks ev 29 Ocak 2018'de İsmail Fikret Benoit Yılmaz'a satıldı. Dubleks olan konut satın alındıktan sonra tadilat ruhsatı alınarak içi yıkılarak yenilendi. Ardından imar mevzuatına aykırı şekilde projesi tamamen değiştirilerek bir kat kaçak çıkılarak 3 katlı hale getirildi. Oturma izni olmayan, ruhsatsız ve tescil dışı konuta 11 Nisan 2018'de CHP'li Seferihisar Belediyesi tarafından, 'işyeri açma ve çalışma ruhsatı' verildi. Ayrıca plajın üzerine de bir platform yapıldı. Bu kanunsuzluğa dayanamayan bitişikteki binanın sahibi 61 yaşındaki emekli Muzaffer Ulusoy, avukatı Ahmet Üner aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ulusoy, binayı ayrıca Seferihisar Kaymakamlığı'na ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayet etti. Söz konusu yapının 2.5 kattan 3 kata çıkartıldığını anlatan avukat Ahmet Üner, "Üçüncü kat kaçak olarak yapıldı. Burası ile ilgili Seferihisar Belediyesi yıkım kararı aldı. Ancak yıkım kararı şu ana kadar uygulanmadı. İmar mevzuatına göre konut alanında kalan ve Seferihisar Belediyesi tarafından yıkım ile inşaatın durdurulması kararı verilen bina sahibine mühür fekki ve idari para cezası da uygulandı. Ancak tescilsiz binaya işyeri açma ve çalışma ruhsatı kanuna aykırı bir şekilde verildi. Bu nedenle işyeri açma ve çalışma ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesi gerekiyor" dedi. Avukat Üner, "Ayrıca bu binayı 3 kata çıkartan mülk sahibi kaçak yapı 29 Ocak 2018'den sonra yapılmasına rağmen imar barışı müracaatı yapıldı. E-devlet üzerinden başvuru yapıldığı için kabul edilmiş ve bina imar barışı kapsamına alınmış. Halbuki 31 Aralık 2017'den önce yapılan binalar imar barışı kapsamına giriyor. Çünkü bu binanın üçüncü katı 29 Ocak 2018'den sonra yapıldı. Bu nedenle bu bina imar barışı kapsamında değerlendirilmemesi ve bu başvurunun da iptal edilmesi gerekiyor. İmar barışı ile ilgili kararın iptal edilmesi için de başvuru yaptık. Kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden, konutların içerisinde yer alan, yapı kullanma izin belgesi olmayan, tescilsiz ve imara aykırı kaçak yapının, 'İşyeri açma ve çalışma ruhsatı' veren Seferihisar Belediyesi tarafından iptali ya da geri alınmasına karar verilmesini istiyoruz. Bu nedenle de gerekli yerlere suç duyurusunda ve şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.61 yaşındaki Muzaffer Ulusoy, "29 Ocak 2018'de bu bina satıldı. Alan kişi binayı içeriden yıkıp yeniledi. 2.5 katlı bina kaçak olarak 3 kata çıkartıldı. Daha sonra kaçak binaya Seferihisar Belediyesi'nden işletme ruhsatı alıp konutu işyerine çevirdiler. Şu anda restoranı işletiyorlar. Halk burada perişan. Bu binanın işletme ruhsatının iptal edilmesini istiyorum. Şikayet etmediğim bir yer kalmadı. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini ve bu kanunsuzluğa dur demesini bekliyorum. 30 yıldır burada oturuyorum. Benim gibi yakın çevrede oturan 150 kişi mağdur oldu. Gece 02.00'ye kadar müzik yayını oluyor. Sesten gürültüden uyuyamıyoruz. Çoluk çocuk bahçemizde oturamıyoruz" dedi.Konu ile ilgili konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir yere işletme ruhsatı verilmesi ayrı bir şey, imar olmaması ayrı bir şey. İmara aykırılık olabilir. Burası ile ilgili yıkım kararı alındı. Biz de durumu savcılığa bildirdik" dedi.