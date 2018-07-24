Karadenizliler 14. Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştu

BALIKESİR'IN
Edremit İlçesi'nde Kazdağları, 14. Geleneksel Karadenizliler Yayla Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.. Onay Şahin'in türküleri ve kemençenin nağmeleri eşliğinde horon oynayan kadınlı erkekli guruplar tozu dumana katarken, görevliler alanı sık sık sulamak zorunda kaldı. Etkinliğe, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal katıldı. Alanın çevresinde mangallar kurulurken, konuklara et ve pilav ikramı yapıldı. Şenlikte konuşan Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, "Önemli olan birlik ve beraberliğimizi her dönem kanıtlıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Allah, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.