Kocasından devraldığı hindi çiftliğini büyüttü

İZMİR
Tire'de yaşayan 47 yaşındaki Özlem Harman, eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından hindi çiftliğindeki işleri yürütemeyeceğini görünce memur olduğu Tire Belediyesi'ndeki görevinden 2008 yılında istifa ederek işlerin başına geçti. Eşinden devraldığı çiftlikte zamanla işleri yeniden toparlayan Harman, önce şirketin borçlarını kapattı, ardından bir olan kümes sayısını da üçe çıkardı. Meslekteki diğer çiftlik sahiplerinin takdirini kazanan Harman, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda İzmir
Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinin kurucu üyesi olan Özlem Harman, lise yıllarında böyle bir işe gireceğini hayal bile etmediğini söyledi. Harman, "Çiftliği devraldığımda ortalama 4 bin civarında hindimiz vardı, şimdi bu sayı 13 bini geçti. Kolay olmadı ancak mücadele edince başarı da geliyor" dedi. Eşi Erdoğan Harman ise, "Sağ olsun eşim kurtarıcım gibi yetişti. Hem işi kurtardı hem de büyüttü. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım" diye konuştu.