Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

MANISA
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, 21 Ağustos'ta başlayıp 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların satılacağı Manisa
Canlı Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulundu. Daire başkanları Akbaş ve İra, küçük ve büyükbaş olmak üzere toplam 184 padoku ve borsanın içindeki Büyükşehir Mezbahası'nı inceledi. SAĞLIK VE HIJYEN OLACAK
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantı düzenlediklerini dile getiren Akbaş, kurban kesim ve satış yerleri, hijyen, il ve ilçe merkezlerine girecek kurbanlıklar için alınacak tedbirler konusunda kararlar alındığını ifade etti. Kurban satışının yapılacağı Manisa Canlı Hayvan Borsası'na Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce kurbanlıkların alınacağına dikkat çeken Akbaş, "Bu yıl kasap belgesi olan kişilerin kesim yapmasına ve bu kesimlerin Kurban Bayramı öncesi belirlenecek olan kesim yerlerinde gerçekleştirilmesine izin verilecek" dedi. Zabıta İşleri Daire Başkanı Aydoğan İra ise Kurban Bayramı'nın hem öncesinde hem bayram zamanında kolluk kuvvetleriyle birlikte gerekli denetimleri yapacaklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın sağlık ve hijyenik bir bayram geçirmeleri için gereken neyse yapacağız" dedi.