Lübbey turizme kazandırılacak

İzmir
'in Ödemiş İlçesi'nde Bozdağ'ın eteklerinde kurulan ve tarihi neolitik döneme uzanan Lübbey Köyü, tarihi dokusu nedeniyle SİT alanı ilan edilince köydeki evlerde bakım ve tadilat yapılamadı. Yıllar içinde göç veren köyde 5 kişi kaldı. Hayalet köye dönen Lübbey'de yaşayanlar, evlerin bakımı için yardım talebinde bulundu. Devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u arayarak köyün turizme kazandırılmasını istedi. Programını değiştiren Bakan Ersoy, Lübbey'e gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Ersoy'a İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem eşlik etti. ÖNCÜ OLACAK
Lübbey'in SİT alanı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Onunla ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Öncelikle inceleme yapacağız hızlı bir şekilde. Çalışmalara başlamadan ben de gelip görmek istedim. Planlarla ilgili bakanlığımız da katkıda bulunacak. Yerleşik halkın ihtiyacı var. Köyden çok kültürün korunması lazım. İnsanlar burayı terk etmiş. Yapacağımız çalışma inşallah bölgeye örnek teşkil edecek. Diğer köylere de öncü olacak. Belki göçün önüne geçmiş olacağız. Tersine göç bile olabilir. Yatırım yapıldıktan sonra oradan ayrılan insanlar geri döner" diye konuştu. Köydeki evlerin aslına uygun restore edileceğini belirten Bakan Ersoy, önce evlerin rölövelerinin çıkarılacağını, ardından da projelerinin hazırlanacağını kaydetti. Ersoy, "Anıtlar Kurulu'nun öngördüğü şekilde aslına uygun olarak yapılacak. 44 yapı var. 4 de sosyal yapı var. O bir başlangıç zaten. Zahmetli ve maliyetli bir iş. Onu bakanlık olarak biz üstleneceğiz. İzmir Valiliği'nden de katkı alarak destek projesi hazırlayacağız" diye konuştu.