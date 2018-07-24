Öldüren krikoyu kimse görmemiş

İzmir
Limanı'nda, başına vincin üzerindeki konteyner kilidi düşen gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan 25 yaşındaki Fırat Göktuna'nın yaşamını yitirmesinin ardından, 9 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Bayraklı Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Sanıklardan Y.A, D.Y, B.S, M.U, Ö.Ç, O.Ö,
A.D, E.D. ve L.K, mahkemede yaptıkları savunmada, 'ihmal' suçlamalarını reddetti. Sanıklar, Fırat Göktuna'nın ölümüne neden olan krikoyu daha önce görmediklerini ve bilmediklerini söyledi. Tutuksuz olarak yargılanan 9 sanıktan Ö.Ç., mahkemede yaptığı savunmada, vinç bakım tamir işçisi olarak çalıştığını, 2015 yılında iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimlere katıldığını fakat hangi konularda hangi maddelerden eğitim aldığını hatırlamadığını söyledi. KAZA SONRASI EĞITIM
Ö.Ç, kazadan üç gün sonra teorik ve pratik olarak yüksekte çalışma eğitimi adı altında bir eğitime tabi tutulduklarını da belirtti. Sanıklardan L.K, ise düşen krikoyu tamiratta hiç kullanmadıklarını, söz konusu düşen krikonun söküm esnasında kullanılan bir kriko olduğunu söyledi. L.K, "Düşen krikoyu ben görmedim. Daha büyük olan ve görülmesi daha mümkün olan birden fazla krikoyu sepette gördüm ancak düşeni görmedim" dedi. Sanıklardan iş güvenliği uzmanı O.Ö. ise, kazadan sonra olayla ilgisi bulunduğunu ileri sürdüğü 5 işçiye eğitim verildiğini açıkladı. Duruşma sonrası sanıkların krikoyu görmedik savunmasına tepki gösteren Fırat'ın babası Mehmet Ruşan Göktuna ve annesi Fisun Göktuna, "Krikoyu oraya kuşlar mı getirip koydu" dedi. Duruşma ise 23 Ocak 2019'a ertelendi.