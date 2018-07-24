Otokent’te ikinci el otomobiller revaçta

İZMİR'DE
ortalama 400 dükkan ve 2 bin 70 esnafa ev sahipliği yapan otomobil pazarı Otokent, en hareketli günlerini yaşıyor. Son 15 gün içerisinde satışların çok arttığını belirten Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, satış işlemlerinin yapıldığı noterdeki yoğunluğun bunu ispatladığını söyledi. Sıfır otomobil fiyatları cep yakarken İzmir
'in Buca ilçesinde ikinci el otomobillerin satışa sunulduğu Otokent'te esnaf memnun. Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, özellikle son 15 gün içerisinde satışların çok arttığını belirterek satış işlemlerinin yapıldığı noter binasında uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Demir, "Satışların normal seyrettiği dönemde Otokent'te 1 ay içerisinde ortalama 5 bin 600 araç satılır. Rakamları alınan ruhsat sayılarına dayanarak söylüyorum. Ancak seçimlere iki ay kala işlerimiz çok durgunlaşmıştı. Seçimlerin ardından piyasamız açıldı. Dolarda ufak bir düşüş olunca satışlarımız yüzde 20-30 düzeyinde arttı. Yaz iznine ayrılanlar tatil dönüşünde aracını satıyor. Noterdeki kalabalık bunu ispatlıyor" dedi.