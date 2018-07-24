Otomobil uçuruma yuvarlandı

İZMİR'IN
Beydağ İlçesi'nde geçtiğimiz akşam meydana gelen kazada iddiaya 37 yaşındaki Mustafa Deniz, 09 R 0636 plakalı aracıyla Beydağ'dan Nazilli istikametine gitmek üzere yola çıktı. Kaza öncesi Gülperi Deniz (36) ile telefonda görüşen Mustafa Deniz'den bir daha haber alınamadı. Eşi Mustafa Deniz'den uzun süre haber alamayan Gülperi Deniz, jandarmaya haber verdi. Arama başlatan jandarma, Mutaflar Mahallesi Sarısu Mevkiinde uçuruma yuvarlanmış otomobili içerisinde Mustafa Deniz'in cesedi ile birlikte buldu. Mustafa Deniz'in henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille 50 metre uçurumdan aşağı yuvarlandığı ve aracın zeytin ağacına takıldığı belirtildi. Kaza anında otomobilden savrulduğu anlaşılan Deniz'in cesedi ise aracın birkaç metre uzağında bulundu. Deniz'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.