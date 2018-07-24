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Şeytan’da F.Bahçe bereketi yaşanıyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Şeytan’da F.Bahçe bereketi yaşanıyor
FENERBAHÇE ile Altınordu arasında iki başkan Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan'ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor ve iki takım 27 Temmuz Cuma günü 'de hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşma, Bornova Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un da izleyeceği maç saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri maraton ve kapalı tribün 75, kale arkaları ise 50 liradan satılacak. VIP tribün biletleri ise 150 liradan satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribün Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Sarılacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesi'nde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete giren hibrit çim zeminli Şenes Erzik Sahası'nda çıkacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum" dedi.
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Şeytan’da F.Bahçe bereketi yaşanıyor
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