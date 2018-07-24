“Sıcaklarda bol bol su tüketin”

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her döneminde olduğu gibi sağlıklı beslenme yaz döneminde de oldukça önemli. Yaz mevsimini diğer mevsimlerden ayıran en temel farklılığın ise hava sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle terleme yoluyla kaybedilen su miktarının artması. Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Rana Nagihan Akder, "Vücuttan terleme ile atılan su miktarının artması günlük tüketilmesi gereken su miktarının da artırılması anlamına gelmektedir. Ayrıca fiziksel aktivitelerin de su ihtiyacını artırdığı unutulmamalıdır. Yetişkin bir bireyin günde en az iki litre su tüketmesi gerekmektedir" diye konuştu.