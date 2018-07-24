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Ülgen, Buca’ya güvence verdi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Ülgen, Buca’ya güvence verdi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da 90 bin TL borç yüzünden tesislerde suyun ve elektiriğin kesilmesinden dolayı 6 gündür idman yapamayan takıma Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen güvence verdi. İrfan Bal ve yönetiminin görevi bırakmasının ardından 7 Ağustos'ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurula kadar kulübün başkanı olan Ülgen, elektirik ve suyu açtıracaklarını söyledi. Takımın antrenmanlarına devam edeceğini belirten Ülgen, "Kendimize hedefler koyduk. İlk olarak tesislerde hayat normale dönecek. Takıma erzak ve malzeme de gelecek. FIFA dosyalarını en kısa sürede bitirip kulübümüzün ağır cezalar almasının önüne geçeceğiz. Bunun için tüm Buca'dan destek bekliyoruz" dedi.
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Ülgen, Buca’ya güvence verdi
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