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20 yıldır adadaki keçilere yemek taşıyor

Giriş Tarihi: 25.7.2018
20 yıldır adadaki keçilere yemek taşıyor
İZMIR'IN Karaburun İlçesi'nde yaşayan Mustafa Simavlı, 1990'lı yıllarda vatandaşların adaya bıraktığı keçilere yaklaşık 20 yıldır gönüllü bakıcılık yapıyor. Karaburun Belediyesi'nde çalışan Simavlı, 1998 yılında Büyük Ada'nın 1998 belediyeye devredilmesinin ardından dönemin belediye başkanı tarafından bölge halkının adaya bıraktığı keçilere haftanın iki günü bakması için görevlendirildi. İlk zamanlar bu işi yapmak istemese de çok kısa sürede hayvanlarla arasında duygusal bir bağ oluşan Simavlı, belediye yönetiminin keçileri toplayıp sürüye vermesi üzerine çok üzüldü. Adada kalan birkaç keçiye bakmaya gönüllü olarak bakmaya devam eden Simavlı, zamanla çoğalan ve şu anda 100'e ulaşan keçilere olan düşkünlüğüyle Karaburun'da yaşayan herkese örnek oldu. Haftanın dört günü karadan yaklaşık 3 kilometre açıktaki adadaki keçilerle ilgilenmeye başlayan Simavlı, zamanla onların daha iyi beslenmeleri için çarşamba günü kurulan semt pazarındaki yeşillik artıklar ile esnaftan ekmek toplayarak keçilere götürüyor.
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20 yıldır adadaki keçilere yemek taşıyor
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