60 Evler’e su ayıbı sürüyor

TORBALI Belediye Başkanı Ak Parti'li Adnan Yaşar Görmez, sosyal medya hesabından, ilçenin en kalabalık sitelerinden 60 Evler'e, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir
Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi'nce 6 aydır su verilemediğini belirterek, tepki gösterdi. Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla İZSU'yu eleştirdi. İlçenin en kalabalık sitelerinden 60 Evler'e, vatandaşın mağdur olma- ması için tankerlerle vatandaşlara su ulaştırdıklarını ifade eden Görmez, o anların fotoğraflarını paylaştı.
90'LI YILLARA DÖNÜŞ
Egeli Sabah'ın 15 Haziran tarihinde "Susuz Bayram" başlığı ile gündeme taşıdığı konuyla ilgili olarak "Bu fotoğraflar 1990'lı yılların İstanbul'una ait değil" diyerek paylaşımda bulunan Başkan Görmez, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'nun 6 aydan beri su sağlamadığı 60 Evler sakinleri bir yandan sıcaklarla, bir yandan susuzlukla boğuşuyor. Sadece 60 Evler'de değil, Taşkesik'te ve diğer birçok yaşam alanına İZSU şirketi su sağlayamıyor. Torbalı Belediyesi olarak su tankerleriyle, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Torbalı, SHP'nin (şimdiki adıyla CHP'nin) 90'lı yıllarda susuzluktan perişan ettiği İstanbul'a benziyor. Bazı mahallelerimizde su yokken, onlarca yerde ise su patlakları nedeniyle en değerli varlığımız olan suyumuz boşa akıyor" dedi.
YENİŞAKRAN'DA İZSU'YA TEPKİ
YENIŞAKRAN
Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, halk sağlığının tehlikede olduğunu belirterek, ortaya çıkan kötü koku ve kanalizasyonların yetersizliği nedeniyle İZSU'ya isyan etti. Kanalizasyonun sürekli taştığını ifade eden vatandaşlar, İZSU'ya dilekçe ile başvurduklarını, ancak çözüm alamadıklarını belirtti. Yenişakran Mahalle Muhtarı Metin Yıldız, "Kanalizasyon medeniyetin en önemli gelişmelerinden biridir. Biz artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.