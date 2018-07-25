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Buldan’da çekirdeksiz üzüm hasadı başladı

Yılın ilk çekirdeksiz üzüm hasadının yapıldığı Buldan’da, ürünün fiyatı ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “ Bölge çiftçimizin beklentisi yüksek” dedi

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Buldan’da çekirdeksiz üzüm hasadı başladı
İLÇEYE bağlı Doğanköy, Bölmekaya, Oğuz ve Yenice mahallelerinde yılın ilk sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadına başlandı. 'nın Sarıgöl İlçesi'nden gelen işçilerin bağlardan makaslarla kestiği üzümler, sepetlere doldurularak tüccarlar tarafından kamyonlara yerleştirildi. Hasadın başlaması dolayısıyla Kaymakam Vekili Hatice Cemre İncesu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur ve Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Yeni hasat sezonunun bölge çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşıyoruz ama bunun yanında kalitede bir güzellik var. Bu sene ürünlerimiz güzel, kaliteli. Bölge çiftçimizin beklentisi yüksek. Fiyatlarımız 1.60 ile 1.90 lira arasında değişiyor bu yıl toptan fiyatlarımız. Üreticimizin elindeki malın kıymetini bilmesini istiyoruz. Bu ürün yılda bir defa oluyor, ikinci bir üretim şansımız yok. İnşallah çiftçimize hayırlı olur" dedi.
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Buldan’da çekirdeksiz üzüm hasadı başladı
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