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Devrilen minibüsün çocuk sürücüsü öldü

Bayındır’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüs, içindeki 2 yolcuyla birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Devrilen minibüsün çocuk sürücüsü öldü
İZMIR'IN Bayındır İlçesi'nde Lütuflar ile Tekbıçaklar mahalleleri arasındaki toprak yolda meydana gelen kazada çiftçilik yapan, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Umut Sandallık, kullandığı 35 D 9726 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. minibüs içindeki 3 kişiyle birlikte yol kenarında bulunan 50 metrelik şarampole uçarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde 16 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. araçta bulunan 19 yaşındaki Hüseyin Müfit A. ile 17 yaşındaki amcasının oğlu Mehmet A. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sandallık'ın cesedi ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Devrilen minibüsün çocuk sürücüsü öldü
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