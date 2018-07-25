İzmir, İmar Barışı’nda birinci sırada

MÜSTAKİL
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir
Şubesi, İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Kurulu'nun organizasyonunda "imar barışı" konuşuldu. Sektör temsilcilerinin merak ettiklerini İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan cevapladı. İzmir'de bir otelde gerçekleşen toplantıya MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan'ın yanı sıra MÜSİAD İzmir İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Kurulu üyeleri de katıldı. Ülkü, "İmar Barışı ile vatandaş üzerinde olan sıkıntının, sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Malum kentsel dönüşüm ile ilgili bir ödenek için yardım olacağını düşünüyoruz" dedi. Varan ise "İmar Barışı'nda devletle vatandaş beraber hareket ediyor. Vatandaşlarımıza bu imar barışını anlattık, yardımcı olduk ve onlarda bizim her zaman yanımızda oldu. Şu anda belirtmek isterim ki İzmir, İmar Barışı'nda Türkiye'de birinci sırada. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.