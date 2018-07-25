Konak’ta kurban satış yeri eylemi

20 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi İzmir
'de de kent genelinde çeşitli yerlerde hayvan pazarı kurulum hazırlıkları başladı. Bunlardan biri de İzmir'in en büyük çevre yollarından biri olan Yeşildere Çevre Yolu yanındaki arazide kurulan hayvan pazarı. Her sene bayral öncesi kurulan hayvan pazarı Küçükada Mahallesi sakinlerini rahatsız ediyor. Yasak olmasına karşın buradan hayvan satın alan vatandaşlar dere kenarında kurbanlarını kesip gidiyorlar. Ayrıca sıcak hava nedeniyle hayvanlardan etrafa yayılan ağır koku da çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Küçükada Mahallesi Muhtarı Sabriye Karakaya ile birlikte kurban satış alanının kurulacağı araziye yürüyen çevre sakinleri burada eylem yaptı. Son 10 yıldır kurban pazarının pisliğini ve kokusunu çektiklerini ifade eden vatandaşlar, pazarın şehir dışına kurulmasını istedi. Yaklaşık 15 yıldır kurban pazarının Yeşildere'ye kurulduğunu söyleyen Muhtar Sabriye Karakaya, "Yıllardan beri buranın kokusunu ve pisliğini çekiyoruz. Kurban pazarının buraya kurulmasını istemiyoruz. Yoldan geçen araçlar bile camını kapatıp geçiyor. Biz sürekli bu pislik ve koku ile nasıl yaşıyoruz diye düşünen yok" dedi. 10 yıldır bu mahallede yaşadığını anlatan 7 çocuk annesi 46 yaşındaki Müzeyyen Türkan, "Son zamanlarda Kurban Bayramı yaz aylarına denk gelince koku ve sinek daha da arttı. Dışarda kesim yasak ancak burada kurban kesiyorlar. Kimse yasak dinlemiyor. Bağırsaklarını ve kemikleri dışarı atıyorlar. Bunlar sinek ve koku yapıyor" diye konuştu.
ETRAFI BIT KAPLADI
58 yaşındaki 6 çocuk annesi Hasibe Dağ, "30 yıldır bu mahallede oturuyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu kurban pazarının eziyetini biz çekiyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca Pazar burada kalıyor. Ancak pisliği ve kokusunu biz çekiyoruz. Hayvan pazarı buraya kurulsun mu kurulmasın mı diye bugüne kadar bize gelip soran olmadı. Kimse bize saygı duymuyor. Buradaki insanlar rahatsız oluyor mu diye düşünen yok" diye konuştu. 47 yaşındaki Asye Özdoğaner, "2 çocuk annesiyim. Çocuklarım buradan hastalık kapacak diye korkuyorum. Dere zaten etrafa pislik saçıyor. Bir de buraya bırakılan hayvansal atıklar da pislik ve kokuyu arttırıyor. Burası hayvan pazarı ve kesimi için uygun bir yer değil" dedi. 60 senedir Küçükada Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Mehmet Sarıer, "Mahalle olarak bıktık. Her tarafı bit, pire ve sinek kapladı. Hastalanmak istemiyoruz" dedi. 67 yaşındaki Ömer Hülgür, hayvan pazarının başka yere taşınmasını istedi.