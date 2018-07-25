Köylere giderek kitap dağıtıyor

İzmir
Balçova'daki diş hekimliği yapan Ufuk Tiyanşan, sahibi olduğu klasik araçlardan 1988 model kamyonetini çocukların yararına kullanmaya karar verdi. Tiyanşan, sosyal medya üzerinden çocuklara kitap dağıtma projesini başlattı. Kısa sürede vatandaşlardan çok sayıda kitap toplayan Tiyanşan, kitapları aracına yükledikten sonra bazen talebe göre bazen de kendi belirlediği Anadolu'daki köylere giderek, kitapları buradaki çocuklara ulaştırıyor. Ufuk Tiyanşan, kitap verdiği çocuklardan kitabın ilk sayfasındaki boşluğa adını yazıp okuduktan sonra arkadaşına vermesini, sonraki okuyanın da aynı işlemi yapıp kitabı bir diğer arkadaşına vermesini ve bu döngüyü sürdürmesini istiyor.
KAMPANYA SÜRECEK
Fikrini sosyal medyada paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Ufuk Tiyanşan, "Açıkçası ben bunu çok büyük bir hareket olarak düşünmemiştim. Ufak çaplı yapmayı planlıyordum ama çok yoğun ilgi gördü. Sonrasında gelen telefonlarla iş kendini doğurdu. Projeyi duyan bazı köy öğretmenleri de arayarak kitap talebinde bulundu. Örneğin Batman'ın Gercüş ilçesinden bir öğretmen beni arayıp ortaokulu için kitap talebinde bulundu. Ben istediği kitapları bulacağımı ve kendi aracımla getireceğimin sözünü verdim. Eskişehir'den bir başka öğretmen arıyor, köyündeki okulunun eksiklerini istiyor. Çocuklara eğitici, bilimden yana, bu ülkenin topraklarına faydası olacak, yeni gençler yetiştirilmesine altyapı oluşturacak kitapları kabul ediyoruz. Sadece siyasi kitapları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Kitap dağıtmaya Uşak
'ın Aşağı Karacahisar köyünden başlayan Ufuk Tiyanşan, kendisine bir sınır koymadığını, gönüllülerden kitap geldiği müddetçe bunları çocuklara dağıtmaya devam edeceğini kaydetti.