Serinlemek için Tire’ye geliyorlar

İZMIR'DE
alternatif seyahat planları arasında yer alan Tire'deki park, mesire ve dinlence alanları doğal klima ortamında huzur ve sessizliği arayanlarla dolup taşıyor. Yeşil serinliğe kendilerini bırakmak isteyenler, başta hafta sonları olmak üzere rotasını doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Tire'ye çeviriyor. Toptepe, Derekahve, Kaplan ve Cambazlı köyleri, Arap Pınarı gibi mesire ve gölet alanları dolup taşıyor. Zeytinyağlı yemeklerin ağırlıklı olarak yapıldığı Tire'de, yemek kültürü de turist
çekiyor. Özellikle Tire kuyu tandır ilçeye gelen misafirlerce, ilk tadılan lezzet oluyor. Ayrıca tereyağlı Tire köfte, keşkek, kabak çiçeği dolması, patlıcan lokması, ekmek dolması gibi lezzetlerin yanında ebegümeci, turp otu, radika, ısırgan otu gibi pek çok yemek çeşidi de turistleri kente çekiyor.