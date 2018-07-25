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Thyateira’da kazılar başladı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Thyateira’da kazılar başladı
MANİSA'NIN Akhisar İlçesi'ndeki Thyateira Antik Kenti'nde 8 yıldır yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının bu sezonki etabı, temmuz ayında başladı. Türkiye'ye bir dizi ziyaretler için Bosna Hersek'in kardeş şehri Donji Vakuf'tan gelen Belediye Başkanı Huso Susic ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Ak Partili Salih Hızlı, Thyateira Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Engin Akdeniz, "Thyateira Antik Kenti'ndeki Tepe Mezarlığı'nda çok önemli projemiz var. Akhisar'ın turizmine destek sağlayacak nitelikte, sütunlu caddenin ayağa kaldırılması gerekiyor. 11 sütun ayağa kaldırılacak. Böylece Tepe Mezarlığı Ören Yeri hak ettiği öneme kavuşacak. Turist sayısında da artış bekliyoruz" dedi.
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Thyateira’da kazılar başladı
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