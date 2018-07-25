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Tramvayı kaldıracağız

Gazetecilerle buluşan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, “İktidar olursak, tramvayı şehrin içinden tramvayı kaldıracağız” dedi

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Tramvayı kaldıracağız
AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eleştiren Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen kişi o şehride herkesi kucaklayabilmeli. Maalesef o zeytin dalını uzatsanız da işine gelmiyor" dedi. Büyükşehir'in tramvay projesine de değinen Şengül, "Tramvay nostalji olsun diye yapılmış bir şey. Trafik sorununu çözmeyi bırakın daha da çekilmez hale getiriyor. Anladık biz CHP, yavaş şehri seviyor. Tramvayda millet gezer, görür. Bir yere ulaşmak için kullanılmaz. Tarihi yerlerde olabilir ama. İktidar olursak direkt şehrin içinden tramvayı kaldıracağız" diye konuştu.
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Tramvayı kaldıracağız
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