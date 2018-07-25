Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi öldü

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Turgutlu İlçesi Sarıbey yolu üzerinde meydana gelen kazada sulama kanalının yanında bulunan yolda seyir halinde giden 45 E 2919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AKS ekipleri sevk edildi. İlter Ç. ve Ali E. vatandaşların yardımıyla araç içerisinde yaralı olarak çıkarıldı. Araç içerisinde sıkışan 60 yaşındaki Durmuş Ali Kamalı ise boğularak hayatını kaybetti.