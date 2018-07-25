Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi öldü
MANISA'NIN Turgutlu İlçesi Sarıbey yolu üzerinde meydana gelen kazada sulama kanalının yanında bulunan yolda seyir halinde giden 45 E 2919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AKS ekipleri sevk edildi. İlter Ç. ve Ali E. vatandaşların yardımıyla araç içerisinde yaralı olarak çıkarıldı. Araç içerisinde sıkışan 60 yaşındaki Durmuş Ali Kamalı ise boğularak hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turgutlu’da trafik kazası: 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN