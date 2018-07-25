Yasin Göz Göz’de Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ve Deportivo’dan Celso Borges anlaşma sağladı. Göz-Göz’ün 2 oyuncu ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor

Giriş Tarihi: 25.7.2018