3 ayda 150 tarım işçisi öldü

TÜRKIYE'DE
2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tarım sektöründe toplamda 150 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin, tarım sektöründe yaşanan ölümlü kazalara yönelik tuttuğu verileri paylaştı. Verilere göre, Türkiye'de tarım iş kolunda bu yılın nisan ayı içerisinde 52 işçi hayatını kaybetti. Sektörde ölümlü kazalar mayıs ayında da devam etti. Mayıs'ta 56 işçi hayatını kaybederken, haziran ayında da 42 kişinin öldüğü kayıtlara geçti. Hastalıklarla birlikte tarım işkolunun işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri ve balıkçılık gibi farklı sektörlerin tarımsal faaliyet içerisinde yer alması, üretim biçimleri, kullanılan alet, ekipman, kimyasallar, açık arazi ve kapalı ortam koşulları, bu riskler çok geniş bir çerçeveyi barındırmaktadır" dedi. Çiftçi, "Tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanı oluşturulmalı. Tarım alet ve makinelerinin bakımları ve kontrolleri yapılmalı, koruyucu donanım kullanılmalıdır" dedi.