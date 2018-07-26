Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 3 ayda 150 tarım işçisi öldü

3 ayda 150 tarım işçisi öldü

Giriş Tarihi: 26.7.2018
3 ayda 150 tarım işçisi öldü
TÜRKIYE'DE 2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tarım sektöründe toplamda 150 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin, tarım sektöründe yaşanan ölümlü kazalara yönelik tuttuğu verileri paylaştı. Verilere göre, Türkiye'de tarım iş kolunda bu yılın nisan ayı içerisinde 52 işçi hayatını kaybetti. Sektörde ölümlü kazalar mayıs ayında da devam etti. Mayıs'ta 56 işçi hayatını kaybederken, haziran ayında da 42 kişinin öldüğü kayıtlara geçti. Hastalıklarla birlikte tarım işkolunun işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri ve balıkçılık gibi farklı sektörlerin tarımsal faaliyet içerisinde yer alması, üretim biçimleri, kullanılan alet, ekipman, kimyasallar, açık arazi ve kapalı ortam koşulları, bu riskler çok geniş bir çerçeveyi barındırmaktadır" dedi. Çiftçi, "Tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanı oluşturulmalı. Tarım alet ve makinelerinin bakımları ve kontrolleri yapılmalı, koruyucu donanım kullanılmalıdır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ayda 150 tarım işçisi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN