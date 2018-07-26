Ada bazında dönüşüm şart

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde yıkılma tehlikesi sebebiyle geçtiğimiz gün sabah saatlerinde boşaltılan binanın 2 saat içinde yerle bir olmasının ardından, yüzde 65-70 oranında riskli yapının mevcut olduğu İzmir
'e dikkat çekildi. 2012'de çıkartılan 6306 sayılı yasanın devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, "Bu yasa sadece kentsel dönüşüm değil, afet riskli binaların dönüşümü de demek. Şehirlerimizin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. İzmir'in 330 bine yakın binası riskli yapı konumunda. Bu da yüzde 65-70'e tekabül ediyor. Bu nedenle İzmir'de riskli bina var mı sorusu abesle iştigal olur. Hangi ilçemize bakarsanız bakın riskli yapı stoğu mevcut" diye konuştu. Kentsel dönüşümü binaların tek tek dönüşümü hale geldiğini belirten Kahraman, "Bu yanlış. Eğer bir bütün içerisinde ada bazında dönüşüm yapılmazsa, toprak kayması riski her zaman olacaktır. Öncelikli olarak şehir merkezlerindeki binaların dönüşmesi lazım" dedi.
KORDON RISKLI
Kahraman, "Kordon, Karşıyaka ve Hatay'da 50 yıllık binalar var. Elinize küçük bir çekiç alın, keser alın betonu dökersiniz. İçindeki demirin de çürüdüğünü görürsünüz. Deprem kuşağındayız. İnşallah yaşanan bu olaylardan ders alırız. Siyaset üstü bir anlayışla çözüme kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi. Gürçeşme ve Ballıkuyu semtlerinin heyelan nedeniyle çok riskli olduğunu belirten İzmir İnşaat Müteahhitleri Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, "Bu bölgelerde binalar inşa edilirken zemin etütlerinin iyi yapılması gerekiyor. Beyoğlu Sütlüce'de yıkılan binanın altında bir hafriyat çalışması olduğunu duydum. Binanın temel kirişleri 50 santim bile değil. Biz 150 metrekarelik inşaatımızda bile 1 yada 1.5 metre su basman temel kirişleri yapıyoruz" diye konuştu.