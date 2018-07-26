Altın Orman’dan yeni tanıtım ofisi

Gürtaş İnşaat'ın, Bornova Altındağ'da hayata geçirdiği Altın Orman projesi avantajlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gürtaş İnşaat, Altın Orman için gelen taleplere yetişmek adına Bayraklı'da Bayraklı İslam kerimov Caddesi'nde modern bir tanıtım ofisi açtı.Tanıtım ofisinin açılışına Gürtaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Tosun, Şaban Başalma, Barış Uygun başta olmak üzere; çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı. Altın Orman'ın doğayla içiçe konumu, eşsiz körfez manzarası ve yapımı devam eden uçanyol projesinin hemen yanıbaşındaki konumuyla yoğun talep gördüğünü belirten Proje Satış Müdürü Tuna Uğurluel, "Bayraklı İslam Kerimov'da hizmete sunduğumuz Altın Orman Konutları Tanıtım Ofisi ile daha çok kişiye ulaşıp projemizi daha büyük kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz. Buraya gelen müşterilerimize Altın Orman projesini tanıtıp, sonrasında transfer aracımızla Altındağ'daki proje alanımıza ulaştırıp, yaşayacakları evlerini gösterme şansı bulacağız" diye konuştu.
2020'DE TESLIM
Toplam 3 etap olarak planlanan projede ilk etabın temel aşamasını geride bıraktıklarını söyleyen Uğurluel, daireleri 30 Ağustos 2020'de sahiplerine teslim edeceklerini belirtti. Bir doğa projesi olan ve kendine ait özel bir koruluğu bulunan Altın Orman'ın yeni bir yaşam tarzı sunacağını dile getiren Uğurluel, "Altın Orman'ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdık. Aralık 2019'da tamamlanacak Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, geniş sosyal donatılarının yanında özellikle çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor. Daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladık. Altın Orman'da, 1+1, 2+1, 3+1 az sayıda 4+1 ve 56 adet garden tip olmak üzere; toplam bin 215 adet konut yer alacak" bilgisini verdi.
OTURMA AMAÇLI
Projenin yatırımdan çok oturma amaçlı olarak tercih edildiğini hatırlatan Tuna Uğurluel, "Yatırım amaçlı olarak projeyi inceleyenler, projenin sunduğu imkanları ve yaşam standardını görünce oturmaya karar veriyorlar. Şu anda kişiye özel ödeme planı uygulaması yapıyoruz. % 25 peşin ve 60 ay 0.90 vade farkıyla taksitlendirme yapıyoruz. Konutlar İzmir
, İstanbul, Ankara hatta yurtdışından bile yoğun talep alıyor. Her yaşta insana hitap eden yaşam konsepti sunacağız" dedi.