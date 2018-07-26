Altın Orman’dan yeni tanıtım ofisi Gürtaş İnşaat, Altın Orman projesi için Bayraklı’da modern tanıtım ofisini hizmete aldı. Altın Orman’ın tanıtım ofisinin açılışına çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı

Giriş Tarihi: 26.7.2018