Baba Balık’ta lezzet rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

Club Baba Köyiçi'nde hizmet veren Baba Balık, işinin ehli ve deneyimli ekibi ile misafirlerini ağırlıyor. Gıda sektörüne 2 yıl önce girdiklerini belirten Kurucu Ortak Aygün Cicibaş, "Kendimiz yemediğimiz hiçbir ürünü müşterimize sunmuyoruz. Baba Balık markasını yaratırken önceliğimiz para kazanmak değil, başarılı ve kalıcı olabilmekti. Bunun için çok çalıştık. Alanında isim yapmış restoranların deneyimli mutfak ve personel ekibini buluşturduk. Hiçbir şekilde doğal olmayan ve yapay bir ürün kullanmıyoruz. Mayonezi bile kendimiz yapıyoruz. Her gün balık halinden mevsimine uygun balıkları özenle seçiyoruz. Meyve ve sebzelerimizi pazardan kendimiz alıyoruz. Zetinyağını Ayvalık'tan getirtiyoruz. Kısacası her ürün için ayrı bir emek harcıyoruz" ifadesini kullandı.21 yıldan beri sektörde hizmet veren Baba Balık'ın deneyimli Şefi Hilmi Azboy ile birlikte yaklaşık bir ay boyunca mönü üzerinde çalıştıklarını dile getiren Aygün Cicibaş, özgün balık meze ve salata çeşitleriyle kısa sürede müdavimlerini yarattıklarını dile getirdi.Cicibaş, sözlerine şöyle devam etti, "Zengin balık mönümüzün içinde özellikle enginarlı levrek sarma, beğendili deniz mahsulleri, marine edilmiş balık kebap, özel sunumuyla dikkat çeken kılçıksız levrek lokum gibi ürünlerimiz çok beğeniliyor. Ayrıca mezeler konusunda da iddialıyız. 40'a yakın meze, bir o kadar da ara sıcak çeşidimiz var" dedi.