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Bornova Stadı perdesini açıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Bornova Stadı perdesini açıyor
GÖZTEPE ve Altınordu'nun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki maçlarına 2016 yılından bu yana ev sahipliği yapan Bornova Stadı, 2018-2019 sezonuna da hazır. Ağustos ayında başlayacak yeni sezonda da Göztepe ve Altınordu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak. Sezon öncesi yarın Bornova Stadı'nda Altınordu ile Fenerbahçe arasında hazırlık maçı yapılacak. Bornova Stadı'nda yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Çim bakımının yanı sıra elektrik tesisatı ve koltuklar da yenilendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova Stadımız geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da maçlara hazır. Tüm lileri stadımızda oynanacak güzel maçların keyfini birlikte yaşamaya çağırıyorum" dedi.
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Bornova Stadı perdesini açıyor
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