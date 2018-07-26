C vitamini, katarakt oluşumunu azaltıyor

KAŞKALOĞLU
Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerikan Oftalmoloji Akademisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, C vitamini kullanımının katarakt oluşumunu önemli ölçüde azalttığını söyledi. Kaşkaloğlu, İngiltere
'de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grubun, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda % 30'a varan azalma görüldüğünü kaydetti. Katarakt oluşumunun % 35'ini genetik unsurlar, diğer % 65'ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörlerin oluşturduğuna dikkat çeken Kaşkaloğlu, "60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. C vitamini açısından zengin, narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Kaşkaloğlu, Femtosaniye Lazer ile katarakt ameliyatlarında hastanın 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine giderek, çok kısa sürede günlük yaşantısına geri dönebildiğini dile getirdi.