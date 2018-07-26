Çivril’in kapalı yüzme havuzu hizmette

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan'ın kent merkezi ile 4 ilçede hayata geçirdigi 7 kapalı yüzme havuzu ve spor komplesinden biri olan Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hizmete girdi. Kısa süre önce açılısı gerçeklestirilen tesiste ücretsiz yüzme kursları baslatıldı. Vatandasların yogun ilgi gösterdigi yüzme kurslarına ilk etapta 1600 kisi kayıt yaptırdı. Farklı spor kurslarının da verilecegi 2 adet spor salonu bulunan tesiste, 2 adet antrenör odası, kafeterya, doktor odası, soyunma odaları yer alıyor.