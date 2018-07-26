DEÜ’de Binali Yıldırım heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Baskanı Binali Yıldırım, yarın Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 36'ncı kurulus yıl dönümü töreni nedeniyle Izmir'e gelecek. DEÜ'nün kurulus yıl dönümünü kutlamaları saat 10.00'da Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla baslayacak. Yıldırım ise saat 20.00'de Kaya Termal Otel'de düzenlenecek programa katılacak. Törende DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın ardından TBMM Baskanı Binali Yıldırım konusacak. 90 yas üzeri emekli ögretim üyeleri de konusmalarını gerçeklestirecek. Emekli ögretim üyelerine plaket verilecek. 2017-2018 egitim- ögretim döneminde fakültelerinden birincilikle mezun olanlara tablet hediye edilecek. Opera esliginde aksam yemegi yenecek. Öte yandan TBMM Baskanı Binali Yıldırım, AK Parti Izmir milletvekillerini ve AK Parti Izmir Gençlik Kolları heyetini kabul etti.