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Eylemcilere 338 bin lira fatura

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Eylemcilere 338 bin lira fatura
MANİSA'NIN Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia ve Berkin Elvan'ın ölümünü protesto eden, 'deki Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünü işgal ederek binaya zarar veren 38 öğrenci hakkında, ceza davası açılmasının ardından, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere tebligatlar gönderildi. Kamu malına zarar verdikleri iddiası ile toplam 338 bin 860 liralık faturanın, öğrenciler tarafından 30 gün içerisinde ödenmesi istendi.
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Eylemcilere 338 bin lira fatura
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