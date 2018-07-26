Göztepe kabuk değiştirdi Takımı baştan yaratan Göztepe, ilk olarak Bayram Bektaş ile anlaştı. Ardından birçok isimlerle yollarını ayıran Göz-Göz, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna kattı

Giriş Tarihi: 26.7.2018