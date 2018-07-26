Havajet, öğrencileri Malta’ya götürdü

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Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz okulu kapsamında toplam 3 hafta sürecek İngilizce dil eğitimi ve uçuş okulu için Malta'ya gitti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz okuluna katılan Havajet Lisesi
öğrencileri, havacılık sektörü için büyük önem taşıyan İngilizce eğitimi alacak, uçuş okulu ile de bilgilerini pekiştirecek. Yabancı dil bilgisinin havacılık sektörü için olmazsa olmaz özellik taşıdığını belirten Özel Havajet Lisesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi, "Okulumuzdaki yabancı dil eğitiminin yanı sıra, Malta'daki yabancı dil okuluyla da bunu pekiştirmek istedik" dedi.