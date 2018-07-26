Herkes gitti Mustafa kaldı

BUGÜN NELER OLDU

3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da son yıllarda pek çok futbolcu kulüpten ayrılıp başka takımlara giderken, 29 yaşındaki kaptan Mustafa Aşan, altyapıdan yetişen oyuncuların dışında gemiyi terk etmeyen tek isim olarak dikkat çekiyor. Yönetimin geçen ay yeniden anlaştığı tecrübeli ön libero ilk kez 1. Lig'de 2014 yılında giydiği yeşil-kırmızılı formayı iki defa küme düşme acısı yaşamasına rağmen sırtından çıkarmadı. Kaf- Kaf'ta 1. Lig ve 2. Lig'de toplam 3.5 sezon forma giyen Mustafa, 2018-19 sezonunda 10 yıl sonra 3. Lig'de mücadele edecek. Öte yandan, Eski başkanlardan Ünal Kamalı, bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.