Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Herkes gitti Mustafa kaldı

Herkes gitti Mustafa kaldı

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Herkes gitti Mustafa kaldı
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da son yıllarda pek çok futbolcu kulüpten ayrılıp başka takımlara giderken, 29 yaşındaki kaptan Mustafa Aşan, altyapıdan yetişen oyuncuların dışında gemiyi terk etmeyen tek isim olarak dikkat çekiyor. Yönetimin geçen ay yeniden anlaştığı tecrübeli ön libero ilk kez 1. Lig'de 2014 yılında giydiği yeşil-kırmızılı formayı iki defa küme düşme acısı yaşamasına rağmen sırtından çıkarmadı. Kaf- Kaf'ta 1. Lig ve 2. Lig'de toplam 3.5 sezon forma giyen Mustafa, 2018-19 sezonunda 10 yıl sonra 3. Lig'de mücadele edecek. Öte yandan, Eski başkanlardan Ünal Kamalı, bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes gitti Mustafa kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN