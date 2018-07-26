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Hırsızlık yüzünden mahalle susuz kaldı

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Hırsızlık yüzünden mahalle susuz kaldı
MANİSA'NIN Salihli İlçesi'ne bağlı bin 500 nüfuslu kırsal Mersinli Mahallesi'nde içme suyunu sağlayan ve Derbent Mahallesi'nde yer alan, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 akü, gece kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı. Akülerin çalınması sonucu otomasyon sistemi devre dışı kalınca, Mersinli Mahallesi'ne 6 saat su verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalınan akülerin yerine yeni aküler takmasının ardından mahalleye yeniden su verildi.
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Hırsızlık yüzünden mahalle susuz kaldı
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