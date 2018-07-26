Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Köpeği ezilince sinir krizi geçirdi

Köpeği ezilince sinir krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Köpeği ezilince sinir krizi geçirdi
İZMİR'IN Torbalı İlçesi'nde Osman Demirci (54) kızının Pug cinsi köpeğini kucağından kaçırdı. Paşa isimli köpek, yola fırladı. Hafif ticari aracın altında kalan köpek can verdi. Köpeğinin öldüğünü duyan Özlem Demirci (25), çığlıklar içinde olay yerine koştu. Dizlerinin üzerine çöküp ağlayan Özlem Demirci'nin hali, yürekleri burktu. Özlem Demirci'yi babası Osman Demirci zor sakinleştirdi. Demirci ailesi, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan sürücü, serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeği ezilince sinir krizi geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN