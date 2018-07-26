Köpeği ezilince sinir krizi geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

Torbalı İlçesi'nde Osman Demirci (54) kızının Pug cinsi köpeğini kucağından kaçırdı. Paşa isimli köpek, yola fırladı. Hafif ticari aracın altında kalan köpek can verdi. Köpeğinin öldüğünü duyan Özlem Demirci (25), çığlıklar içinde olay yerine koştu. Dizlerinin üzerine çöküp ağlayan Özlem Demirci'nin hali, yürekleri burktu. Özlem Demirci'yi babası Osman Demirci zor sakinleştirdi. Demirci ailesi, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan sürücü, serbest bırakıldı.