Musacalı Barajı’na ilk kazma vuruldu

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, kurumunun İzmir
'in Bergama ilçesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bergama'ya son 15 yılda 5 baraj ve 2 gölet inşa edildiğini belirten Acu, bölge çiftçisine yılda yaklaşık 16 milyon lira kazandırması hedeflenen Musacalı Barajı'na da ilk kazmanın vurulduğu söyledi. Barajın tamamlanmasıyla 22 bin 950 dekar zirai arazinin modern sulamayla tanışacağını ifade eden Acu, "Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak modern sulama ile birlikte ilçede ürün çeşitliliği artacak. Zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacaktır. Sulu tarım ile birlikte Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağı sayesinde Bergamalı çiftçilere 2018 rakamlarıyla yılda 15 milyon 828 bin lira ek katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.