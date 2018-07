Öğrencilerin yeni gözdesi

BUGÜN NELER OLDU

Baskan Recep Tayyip Erdogan tarafından vatandaslara müjdelenen ve ücretsiz olarak Ege Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, her yas grubundan kitapseveri agırlıyor. Kaynak Mahallesi'nde vatandaslara hizmet veren Millet Kıraathanesi, vatandasların kitap okudugu, ögrencilerin sınavlara hazırlandıgı alan ragbet görüyor. Açıldıgı günden bu yana gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettigini aktaran Yunusemre Belediye Baskanı Dr. Mehmet Çerçi, baslattıkları kitap kampanyasının da devam ettigini belirtti. Okurları kitap bagısında bulunmaya davet eden Baskan, "Geçtigimiz aylarda törenle açtıgımız Ege Bölgesi'nde ilk olan Millet Kıraathanemizden her kesimden vatandaslarımız faydalanıyor. Yetiskinlerimiz kitap okurken çocuklarımız hem kitap okuyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Ben tüm vatandaslarımızı buraya kitap bagısında bulunmaya davet ediyorum. Buraya bagıslayacakları kitaplardan birçok insan faydalanacak" dedi. Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyup test çözen ögrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan Yunusemre Belediyesi'ne tesekkür etti. Zengin kaynakları, sakin ortamı dolayısıyla burada sınava hazırlanma imkanı buldugunu ifade eden Emin Özünlü, sık sık Millet Kıraathanesi'ne geldigini belirterek, "Her geldigimde kitap alıp okuyorum. Bence burası bizler için çok faydalı. Bu alan açıldıktan sonra evimize de yakın oldugundan dolayı bizler için çok iyi oldu. Emegi geçenlere çok tesekkür ederim" dedi. 11 yasındaki Yigit Demirel ve Emir Alp Çoban düsüncelerini su sözlerle ifade etti: "Bu alanda kitap okuyoruz, test çözüyoruz. Böyle bir yer kazandırdıkları için Yunusemre Belediye Baskanı Dr. Mehmet Çerçi'ye çok tesekkür ederiz" diye konustu.