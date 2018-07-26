Orman yangınlarına müdahalede öndeyiz

YUNANISTAN'DA
çıkan yangının ardından müdahalenin çok önemli olduğunu belirten İzmir
Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Türkiye'nin ekstrem durumlar hariç ortalama müdahale hedefi olan 15 dakikayı yakaladığını ve birçok ülkeden birkaç adım önde olduğunu söyledi. Orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Aybal, "Özellikle Temmuz-Ağustos ayları riskin en yüksek olduğu dönem. İzmir Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki yerler 7 gün 24 saat rasatlanıyor. Biz teşkilat olarak organizasyonumuz çıkabilecek orman yangınını erken görmek ve erken müdahale etmek üzerine kurgularız" dedi.
15 DAKIKA HEDEFI
Diğer ülkelere oranla Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğuna işaret eden Aybal, "Akdeniz iklim kuşağındaki Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz gibi ülkelerle kendimizi kıyasladığımız oldukça iyi durumda olduğumuz görüyoruz. Bunun da sebebi gerek teşkilat yapımız gerekse milletimizin bize olan desteğinden sonucu bu şekilde alabiliyoruz. Yangını söndürmede hedefimiz ortalama 15 dakika. Biz bu hedefi yakaladık. Ekstrem durumlar hariç ortalama 15 dakikanın altına indiğimiz durum yok" diye konuştu.