Otoyol bitince konut satışı patlayacak

ELIT
Fuarcılık Hizmetleri organizasyonu ile 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir
'de kapılarını açacak olan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nın tanıtım toplantısı Fuar Anemon Otel'de gerçekleşti. İzmir için yola çıktıklarını belirten Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, "Böylesine kapsamlı bir Emlak Fuarı, İzmir'de ilk kez düzenlenecek. İlk olması açısından da büyük önem arz ediyor. İnşaat ve emlak sektörü içerisinde yüzlerce alt sektörü barındıran, dinamo etkisine sahip bir sektör. İşte bu açıdan bu fuar büyük bir önemi hak ediyor. Bu fuarımızda 13 farklı ülkeden yatırımcılar stant açarak yine onlarca yabancı ülkeden yatırım uzmanları, ziyaretçiler İzmir'e gelecek ve buradaki projeleri gezme fırsatı yakalayacak" dedi. Toplantına İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Otoyol tamamlanınca İzmir, İstanbul'a komşu olacak. Dolayısıyla İzmir, İstanbulluların çok ilgisini çekecek gibi görünüyor. Böyle olmasına tabii ki bizler de katkı sağlayacağız. Yani çok kısa bir süre içinde İzmir'de konut satışları noktasında büyük patlama yaşanacak" diye konuştu.