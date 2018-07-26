Özgür KAYNAR: Münazarar

Düşünün lütfen...
Atasının dediği gibi Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaayı birinci vazifesi edinmiş Türk Gençliği nelere kadir?
Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulacağını bilen, milli değerlerimizle donatılmış, iyi eğitimli bir gençlik ülkemizi nereye taşır?
Giderek yaşlanan dünyamızın en dinamik toplumlarındanız, gücümüz gençliğimiz...
Ülkemizi 'yeni dünya düzeni'
denilen küresel
kapana kıstırıp,
her türlü
sömürüye açık
kullanışlı köleye
dönüştürmek isteyenler için en büyük
engel de işte o bizim gençlik!
Ülkemizin yaşadığı badirelere bakılınca bu gücü güçsüzlüğe çevirerek bizi nasıl dizayn etmeye çalıştıkları ve milli çizgiden uzaklaştırılan gençliğin toplumsal her kaosun öznesi haline getirildiği görülür!
George Soros
gibi dolar silahşörleri kontrolündeki toplum mühendisliği ile daha lise çağlarından itibaren gençlerimizin zihinlerine zehirli fikirler aşılandı!
"Meydanlara inecek gençliğin önünde hiçbir hükümet duramaz"
denilerek, başkaldırı ve sivil darbe sanki
demokratik bir hakmış gibi gösterildi!
Soros'un 'açık toplum' tezgahının aramızdaki paralı askerleri, geleceğimizin teminatı gençliğimizi milli değerlerden uzaklaştırıp formatlarken, başvurdukları taktiklerden biri de münazaraydı!
Münazara turnuvalarında çocuklarımızın önüne birbirinden aykırı konular getirildi, "Hadi tartışın"
denildi.
'Özgürce düşünen gençlik'
aldatmacasının ardına, daha yaşamın başındaki liselileri ve üniversitelileri haince fikirlerin bile ateşli savunucusu yapmak ve onları ayrıştırmak gizlenmişti!
Temelinde fikir anlaşmazlıkları oluşturarak kamplaştırma vardı ve taraflar yanlış olduğunu bilseler bile kendilerinin mutlak haklı olduğu zannıyla asla mutabakata varamıyordu!
Uzlaşma kültürü, münazara kürsüsüne gömülüyor; anlaşmazlık, aykırılık, kibir ve ego yüceltiliyordu! ABD kumandasındaki FETÖ'cülerin Gediz Üniversitesi'nde liselilere yönelik düzenlediği münazara turnuvalarına verdikleri önemi görüp perde arkasını araştıran bir gazeteci olarak bunları yazıyorum...
Bol ikramlı ve aktiviteli o organizasyonlarda gençlere aykırı konular tartıştırmaktaki ısrarlarına karşı çıkıp tekere çomak sokunca şimşekleri çekmiştim.
Münazara tuzağıyla İzmir'de yüzlerce liseliyi etki ağına çeken FETÖ'nün sinsi planını ve endişelerimi pek çok kez dile getirdim. Gediz Üniversitesi'nin FETÖ'den kurtarılması mücadelemizde karşımıza çıkarılanların başında da o münazara şampiyonalarının sorumlusu vardı! Duyduğuma göre itirafçı olmuş...
Geç de olsa devletinin yanında yer alması sevindirici. Dilerim, hedef saptırıp suyu bulandırmak amacıyla örgüt tarafından görevlendirilen itirafçılardan değildir de her şeyi içtenlikle anlatmıştır ve münazara yapmıyordur!..