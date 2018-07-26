Özgür KAYNAR: Münazarar

BUGÜN NELER OLDU

Düşünün lütfen...Atasının dediği gibi Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaayı birinci vazifesi edinmiş Türk Gençliği nelere kadir?Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulacağını bilen, milli değerlerimizle donatılmış, iyi eğitimli bir gençlik ülkemizi nereye taşır?Giderek yaşlanan dünyamızın en dinamik toplumlarındanız, gücümüz gençliğimiz...Ülkemizidenilen küreselkapana kıstırıp,her türlüsömürüye açıkkullanışlı köleyedönüştürmek isteyenler için en büyükengel de işte o bizim gençlik!Ülkemizin yaşadığı badirelere bakılınca bu gücü güçsüzlüğe çevirerek bizi nasıl dizayn etmeye çalıştıkları ve milli çizgiden uzaklaştırılan gençliğin toplumsal her kaosun öznesi haline getirildiği görülür!gibi dolar silahşörleri kontrolündeki toplum mühendisliği ile daha lise çağlarından itibaren gençlerimizin zihinlerine zehirli fikirler aşılandı!denilerek, başkaldırı ve sivil darbe sankidemokratik bir hakmış gibi gösterildi!Soros'un 'açık toplum' tezgahının aramızdaki paralı askerleri, geleceğimizin teminatı gençliğimizi milli değerlerden uzaklaştırıp formatlarken, başvurdukları taktiklerden biri de münazaraydı!Münazara turnuvalarında çocuklarımızın önüne birbirinden aykırı konular getirildi,denildi.aldatmacasının ardına, daha yaşamın başındaki liselileri ve üniversitelileri haince fikirlerin bile ateşli savunucusu yapmak ve onları ayrıştırmak gizlenmişti!Temelinde fikir anlaşmazlıkları oluşturarak kamplaştırma vardı ve taraflar yanlış olduğunu bilseler bile kendilerinin mutlak haklı olduğu zannıyla asla mutabakata varamıyordu!Uzlaşma kültürü, münazara kürsüsüne gömülüyor; anlaşmazlık, aykırılık, kibir ve ego yüceltiliyordu! ABD kumandasındaki FETÖ'cülerin Gediz Üniversitesi'nde liselilere yönelik düzenlediği münazara turnuvalarına verdikleri önemi görüp perde arkasını araştıran bir gazeteci olarak bunları yazıyorum...Bol ikramlı ve aktiviteli o organizasyonlarda gençlere aykırı konular tartıştırmaktaki ısrarlarına karşı çıkıp tekere çomak sokunca şimşekleri çekmiştim.Münazara tuzağıyla İzmir'de yüzlerce liseliyi etki ağına çeken FETÖ'nün sinsi planını ve endişelerimi pek çok kez dile getirdim. Gediz Üniversitesi'nin FETÖ'den kurtarılması mücadelemizde karşımıza çıkarılanların başında da o münazara şampiyonalarının sorumlusu vardı! Duyduğuma göre itirafçı olmuş...Geç de olsa devletinin yanında yer alması sevindirici. Dilerim, hedef saptırıp suyu bulandırmak amacıyla örgüt tarafından görevlendirilen itirafçılardan değildir de her şeyi içtenlikle anlatmıştır ve münazara yapmıyordur!..